A Chieti, la difesa di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion cambia ancora una volta. Dopo la decisione di Femminella e Solinas di rinunciare al mandato, il loro caso viene affidato a Simone Pillon, ex senatore e noto esperto in diritto di famiglia. La vicenda coinvolge una famiglia nel Bosco, e l’arrivo di Pillon segna un nuovo passaggio nel procedimento legale.

Chieti - Dopo la rinuncia di Femminella e Solinas, la difesa di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion passa a Simone Pillon, ex senatore ed esperto familiarista italiano. Nuovo cambio di rotta nella vicenda della “famiglia nel bosco”. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, entrambi del Foro di Chieti, hanno deciso di rinunciare al mandato difensivo nei confronti di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, la coppia anglo-australiana finita al centro del caso giudiziario e mediatico legato alla scelta di vivere con i figli in un contesto isolato. La decisione è stata confermata dagli stessi legali, che hanno motivato il passo indietro con l’assenza di una linea condivisa.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Famiglia nel Bosco, Avvocati Rinunciano al Mandato. Arriva il leghista Pillon

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