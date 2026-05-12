Famiglia del bosco anche i nuovi legali rinunciano | Visioni diverse

Nuovo colpo di scena sul fronte legale della cosiddetta " famiglia del bosco ": gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas di Chieti hanno rinunciato al mandato di rappresentanti legali della coppia anglo-australiana. «Non c'era una visione comune», ha detto l'avvocata Solinas interpellata dall'ANSA. Il secondo abbandono in pochi mesi I due legali erano subentrati lo scorso novembre al precedente avvocato che seguiva la coppia, Giovanni Angelucci. Anche lui aveva deciso di rinunciare al mandato a sorpresa, giustificando la sua decisione con l' atteggiamento oppositivo di Catherine e Nathan. Angelucci: «Linea difensiva...🔗 Leggi su Feedpress.me

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Bimbi nel bosco, la famiglia rinuncia a ogni mediazione

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