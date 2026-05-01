Famiglia del bosco ricorso dichiarato improcedibile | restano le perplessità dei legali

La Corte d’Appello minorile ha dichiarato improcedibile il ricorso dei legali dei genitori di due minori coinvolti nel caso della “famiglia del bosco” di Palmoli. La decisione sposta ogni decisione al Tribunale per i minorenni, lasciando aperte le questioni legali ancora da risolvere. I legali hanno espresso alcune perplessità riguardo alla decisione, senza tuttavia entrare nel merito delle motivazioni ufficiali.

Nuovo passaggio giudiziario nel caso della cosiddetta “famiglia del bosco” di Palmoli. La Corte d’Appello minorile ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dai legali dei genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, rimettendo così ogni valutazione al Tribunale per i minorenni.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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