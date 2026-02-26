Falso in bilancio Visibilia l’ex dipendente punta il dito sulla ministra Santanché | Decidevano tutto lei Kunz e Mazzaro

Un ex dipendente di Visibilia sostiene che le scelte più importanti dell’azienda fossero prese principalmente dalla ministra del Turismo, dal suo attuale compagno e dall’ex fidanzato. Secondo la testimonianza, decisioni strategiche e operative venivano gestite da loro, creando un quadro di possibili influenze e dinamiche interne che coinvolgono diversi ruoli chiave. La vicenda si sviluppa senza coinvolgimenti ufficiali di procedimenti giudiziari.

Le decisioni strategiche di Visibilia le prendevano lei, l'attuale ministra del Turismo, Daniela Santanché, l'attuale compagno della senatrice, Dimitri Kunz, e l'ex fidanzato, Canio Mazzaro. A dirlo ieri in aula, nel processo milanese, davanti alla seconda sezione penale, in cui la ministra di Fratelli d'Italia risponde di falso in bilancio assieme ad altre 15 persone, l'ex dipendente del gruppo Visibilia, Federica Bottiglione. Buttiglione ha raccontato ai giudici di aver iniziato a lavorare per Visibilia nel 2014 e di essere stata licenziata nel 2023. Rispondendo alle domande dei pm Luigi Luzi e Marina Gravina ha poi riferito che nel 2016 "mi viene presentato Kunz (anche lui imputato per falso in bilancio, come Mazzaro, ndr) che si presentò come compagno di Santanchè. Visibilia, l'accusa di falso in bilancio. "Le decisioni strategiche venivano prese da Santanchè, Mazzaro e Kunz"Milano, 26 febbraio 2026 – "Le decisioni venivano concordate spesso prima dei Cda e, per quello che ho capito io, le decisioni strategiche venivano... Visibilia, l'accusa di falso in bilancio. Le decisioni strategiche venivano prese da Santanchè, Mazzaro e KunzÈ un passaggio della testimonianza odierna dell'ex dipendente del gruppo Visibilia, Federica Bottiglione, nel processo milanese in cui la ministra del Turismo risponde di falso in bilancio assieme ad ...