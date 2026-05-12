Falsi vaccini contro il Covid confermate le condanne per un' infermiera e un no vax

I giudici della prima sezione della corte d’appello hanno confermato le condanne nei confronti di un'infermiera e di un no vax, responsabili di aver coinvolto in un caso di falsi vaccini anti-Covid presso un centro vaccinale. L’infermiera e il no vax sono stati condannati per corruzione, falso e peculato, in relazione alle operazioni svolte presso l’hub situato in una fiera. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata senza modifiche.

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