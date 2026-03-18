L'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda agli Stati di somministrare due dosi di vaccino anti-Covid all'anno, evidenziando la protezione contro le forme severe anche durante la gravidanza. La proposta include la vaccinazione di routine per i gruppi più vulnerabili, con l’obiettivo di ridurre i rischi di complicanze gravi legate al virus. L’indicazione si rivolge ai paesi per pianificare le strategie di immunizzazione.

“Gli Stati dovrebbero prendere in considerazione la vaccinazione di routine contro il Covid-19 per i gruppi a più alto rischio di sviluppare una forma grave della malattia”. Ad oltre sei anni dallo scoppio della pandemia da coronavirus che ha spaventato il mondo, e a circa tre anni dalla fine dell’emergenza sanitaria globale, è questa una delle conclusioni a cui è giunto il Gruppo consultivo strategico di esperti sull’immunizzazione (Sage) dell’Organizzazione mondiale alla sanità (Oms). – Notizie.com Il... 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Covid 2026, il ritorno dei vaccini: l’Oms consiglia agli Stati due dosi l’anno. “Protezione contro le forme severe anche in gravidanza”

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