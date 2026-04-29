Foggia sparatoria alle porte della città | un ferito Si cercano i complici

Nella tarda mattinata, si è verificata una sparatoria alle porte di Foggia, vicino a una via periferica. Durante l’incidente, una persona è rimasta ferita e sono in corso le ricerche dei complici coinvolti. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali altre persone coinvolte. L’area è stata isolata e sono stati avviati i rilievi sul luogo dell’incidente.

Conflitto a fuoco alle porte di Foggia nella tarda mattinata. Un ferito il bilancio dell'accaduto. Il fatto è accaduto alla periferia della città, in via Cerignola. Secondo le primissime notizie, sarebbero stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco contro un'auto sulla quale viaggiava l'uomo rimasto ferito, che non sarebbe grave. Nessuna traccia degli altri partecipanti alla sparatoria che sarebbero fuggiti. Nella zona il traffico è bloccato in entrata e in uscita da Foggia. Sul posto stanno operando numerosi mezzi delle forze dell'ordine e sono giunte ambulanze del 118.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Foggia, sparatoria alle porte della città: un ferito. Si cercano i complici Foggia, chi ha ucciso Dino Carta E perché Tra le ipotesi quella di una vendetta Notizie correlate Terrore alle porte di Foggia, sparatoria dopo il ponte di via Cerignola: ci sono feritiTerrore alle porte di Foggia, dove intorno alle 12 di oggi è avvenuta una sparatoria in via Cerignola, a pochi km dal cavalcaferrovia all'ingresso... Leggi anche: Apre un nuovo negozio alle porte di Monza: si cercano 9 persone da assumere Tutti gli aggiornamenti Foggia, sparatoria alla periferia in via Cerignola: un uomo feritoUn uomo è rimasto ferito in una sparatoria alla periferia di Foggia, in via Cerignola, mentre proseguono le ricerche degli aggressori. trmtv.it Foggia: incidente stradale alle porte della città. Auto si ribalta ed esce fuori strada. Due persone feritiUn grave incidente stradale si è verificato questa mattina alle porte di Foggia. Un’auto con a bordo due persone si è ribaltata ... msn.com