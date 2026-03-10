Le Giornate Fai di primavera si svolgeranno il 21 e 22 marzo, con 780 beni aperti al pubblico in 400 città italiane. Questa manifestazione, alla sua 34esima edizione, prevede l’apertura di vari luoghi di interesse, accessibili con un contributo libero. In Calabria sono inclusi diversi siti considerati luoghi del cuore, pronti per essere visitati durante il fine settimana.

Ben 780 luoghi aperti e visitabili, con un contributo libero, in 400 città italiane: sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate Fai di primavera, arrivate alla 34esima edizione. Un appuntamento, ormai noto ai cittadini, dedicato alla riscoperta dell’immenso patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia, che è stato presentato questa mattina al ministero della Cultura. Le aperture straordinarie Tra le aperture straordinarie, di beni e ambienti normalmente non accessibili al pubblico, a Roma ci sarà quella del Palazzo del ministero dell’Istruzione e del Merito, progettato da Cesare Bazzani nel 1912; o della Corte Suprema di Cassazione, con sede presso il Palazzo di Giustizia, realizzato su progetto dell’architetto Guglielmo Calderini tra il 1888 e il 1910. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giornate Fai di primavera: il 21 e 22 marzo 780 beni aperti in 400 città. L'elenco dei luoghi del cuore in Calabria

Articoli correlati

Giornate Fai di primavera: il 21 e 22 marzo 780 luoghi aperti in 400 città. L'elenco dei luoghi del cuore in CalabriaBen 780 luoghi aperti e visitabili, con un contributo libero, in 400 città italiane: sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate Fai di...

Giornate Fai di primavera: il 21 e 22 marzo 780 luoghi aperti in 400 cittàBen 780 luoghi aperti e visitabili, con un contributo libero, in 400 città italiane: sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate Fai di...

Tutti gli aggiornamenti su Giornate Fai di primavera il 21 e 22...

Temi più discussi: 21 e 22 marzo 2026 la XXXIV edizione delle Giornate Fai di primavera; Giornate FAI di Primavera 2026: 780 luoghi aperti in 400 città per la 34ª edizione; Tornano le Giornate FAI di primavera: il 21 e 22 marzo alla scoperta dei tesori inaccessibili; Quali sono i luoghi aperti in Toscana per le Giornate Fai di Primavera 2026.

Giornate FAI di Primavera 2026, 780 luoghi straordinari da scoprire in tutta Italia: ecco le date e i luoghiGiornate FAI di Primavera 2026: 780 luoghi aperti in 400 città italiane il 21 e 22 marzo tra borghi, palazzi storici, giardini e teatri. trend-online.com

Scopri le Giornate Fai di Primavera: itinerari, aperture e novità dell'eventoIl Fai apre 780 siti in 400 città il 21 e 22 marzo 2026: palazzi storici, edifici moderni, siti francescani e visite guidate curate da volontari e Apprendisti Ciceroni ... notizie.it

TERRITORIO • #anteprima / Sono in arrivo le Giornate FAI di Primavera. Il 21 e 22 Marzo Rovigo sarà al centro dell'attenzione! Svelati i luoghi che saranno visitabili grazie alle Guide del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano: Palazzo Rosada-Ubertone ( - facebook.com facebook

Tornano le Giornate FAI di Primavera, il 21 - 22 Marzo si può visitare lo Sky Campus! x.com