Anna Falchi regina del Sanremo del Ballo A maggio torna l’appuntamento al Tris

Anna Falchi sarà la conduttrice del ‘Sanremo del Ballo’ 2026, evento che si terrà giovedì 21 maggio al maxi Dancing ‘Tris’ di Schieppe. La manifestazione torna nella stessa location che ha ospitato le sette edizioni precedenti, attirando l’attenzione di appassionati e partecipanti. La serata vedrà coinvolti numerosi artisti e ballerini pronti a esibirsi davanti al pubblico presente.

L'evento, secondo una formula ormai consolidata e vincente (visto il numero sempre altissimo di spettatori e di coloro che... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anna Falchi regina del Sanremo del Ballo. A maggio torna l'appuntamento al Tris