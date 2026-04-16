Linea Faentina lavori di potenziamento e stop ai treni Al via i bus sostituitivi

A partire da mercoledì 11 giugno e fino al 1 luglio, sulla linea Faentina saranno effettuati lavori di potenziamento infrastrutturale. Durante questo periodo, la circolazione ferroviaria tra Firenze e Faenza sarà sospesa, coinvolgendo anche la tratta che attraversa Borgo San Lorenzo. Per permettere il servizio, sono stati predisposti bus sostitutivi che copriranno le fermate lungo il percorso. La fermata tra le due città resterà chiusa per l'intera durata dei lavori.

Nuovi lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Faentina. Da mercoledì 11 giugno al 1 luglio la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Firenze e Faenza, lungo la tratta che attraversa anche Borgo San Lorenzo. A comunicare gli interventi è Rete Ferroviaria Italiana, la quale prosegue.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Lavori di potenziamento. Stop ai treni, bus sostitutiviUn display lo comunica a tutti i viaggiatori: da lunedì al 4 aprile, per lavori di manutenzione programmata e potenziamento tecnologico nella... Lavori sulla linea Battipaglia–Potenza: stop ai treni dal 1° marzo al 13 giugno, previsti bus sostitutiviManutenzione programmata: circolazione sospesa tra Battipaglia e Potenza fino al 13 giugno 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ferrovia Faentina, stop ai treni per 20 giorni; Potenziamento infrastrutturale e manutenzione sulla linea Faentina; In arrivo un’altra estate di passione. Faentina di nuovo chiusa per lavori; Linea Faentina, stop ai treni per tre settimane. Dall’11 giugno all’1 luglio nuovi lavori sulla Faentina: treni di nuovo fermiLavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione sulla linea Faentina di Rete Ferroviaria Italiana. Le attività di cantiere interesseranno la linea Firenze - Borgo S. Lorenzo - Faenza dalla mat ... ravennawebtv.it Linea Faentina: nuovo intervento per ERTMS. Interruzione servizio da 11 giugno a 1 luglio(FERPRESS) – Firenze, 16 APR – Seconda seduta per il tavolo di confronto istituzionale sulla tratta ferroviaria Faentina, convocato dall’assessorato regionale ai trasporti per portare avanti, come pro ... ferpress.it https://www.radiomugello.it/cronaca/faentina-zoppini-situazione-non-degna-regione-civile-interrogazione/ - facebook.com facebook