Candi | Obiettivo esserci contro Treviso vogliamo arrivare ai playoff al completo

Leo Candi ha parlato delle condizioni fisiche della squadra e dei piani di recupero in vista del derby contro Treviso. Ha sottolineato l’obiettivo di essere al completo per la partita e ha spiegato le strategie per arrivarci. La Reyer Venezia si prepara con attenzione alla sfida, con l’intenzione di partecipare con tutte le forze al confronto.

Leo Candi ha fornito chiarimenti sulle condizioni fisiche, sui piani di recupero e sulle prospettive della Reyer Venezia in vista del derby contro Treviso e della fase successiva della stagione. Le sue dichiarazioni evidenziano un percorso di ripresa progressivo, un replenimento di energia e una gestione mirata degli impegni, con l’obbiettivo di tornare al cento per cento in tempi utili. Il giocatore descrive un miglioramento giorno dopo giorno, avvenuto nel secondo quarto della partita, quando il fisico ha reagito in presenza di un ematoma che ha richiesto attenzione ma non ha impedito il proseguimento dell’incontro. L’obiettivo è essere a posto alla ripresa del campionato per il derby contro Treviso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Candi: "Obiettivo esserci contro Treviso, vogliamo arrivare ai playoff al completo Volley Bergamo 1991, obiettivo playoff raggiunto. Il ds Bertini: “Ora vogliamo tornare in Europa”Il direttore sportivo rossoblù fa il punto dopo aver conquistato la settima piazza: “Questo è stato l’anno della consapevolezza, ma vogliamo alzare... Candi: "Playoff, partite sempre belle ma ora è diversoLa stagione pallavistica procede a ritmo serrato e la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia si presenta ai quarti di finale dei play-off scudetto...