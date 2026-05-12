Facciamo luce sulla fibromialgia La fontana di piazza Matteotti si colora di viola
In occasione della giornata mondiale della fibromialgia, il Comune di Castiglion Fiorentino ha deciso di illuminare di viola la fontana dei giardini di piazza Matteotti. L'iniziativa si svolge questa sera, 12 maggio, e fa parte di un movimento nazionale volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione. La scelta di colorare di viola il monumento pubblico mira ad attirare l’attenzione sull’argomento.
Questa sera, 12 maggio, in occasione della giornata mondiale della fibromialgia il Comune di Castiglion Fiorentino partecipa all'iniziativa nazionale illuminando di viola la fontana dei giardini di piazza Matteotti. Un segno, questo, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni del.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie correlate
Castiglion Fiorentino, "Facciamo luce sulla fibromialgia"Arezzo, 12 maggio 2026 – Questa sera, 12 maggio, in occasione della giornata mondiale della fibromialgia il Comune di Castiglion Fiorentino partecipa...
Il Nettuno si illumina di viola: Trento accende l’attenzione sulla fibromialgiaMartedì sera il cuore di Trento si colorerà di viola per dare voce a una malattia spesso invisibile, ma capace di cambiare profondamente la vita di...
Argomenti più discussi: 12 maggio Giornata Mondiale della Fibromialgia; Fiumicino aderisce a Facciamo Luce sulla Fibromialgia: il Ponte 2 Giugno si illumina di viola; Giornata Mondiale della fibromialgia, Piacenza e provincia tornano ad illuminarsi di viola; Cesena illumina la fontana Masini per accendere i riflettori sulla fibromialgia.
ANCHE QUEST’ANNO TORNA CFU SEI TU! Il 12 maggio, Giornata Mondiale della Fibromialgia, facciamo luce sulla fibromialgia tutti insieme. Stampa il cartello CFU SEI TU. Scatta una foto o registra un breve video davanti ai monumenti illuminati di facebook
Ho 24 anni e finalmente sto migliorando. Sono stata malata cronica e per lo più bloccata a letto per 2 anni con una malattia molto sconosciuta. Fare musica dal mio letto è decollato e sta ottenendo milioni di ascolti, il tutto mentre educo le persone sulla terribile - reddit.com reddit
Piacenza torna ad illuminarsi di viola per la Giornata della Fibromialgia fotoMartedì 12 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, torna l’iniziativa Facciamo luce sulla fibromialgia promossa dal Comitato ... piacenzasera.it