Castiglion Fiorentino Facciamo luce sulla fibromialgia

In occasione della giornata mondiale della fibromialgia, il Comune di Castiglion Fiorentino ha deciso di illuminare di viola la fontana dei giardini di piazza Matteotti. L'iniziativa si svolge questa sera, 12 maggio, e fa parte di una manifestazione nazionale volta a sensibilizzare sull’argomento. La scelta del colore viola vuole richiamare l’attenzione sulla condizione che colpisce molte persone e spesso viene poco compresa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 12 maggio 2026 – Questa sera, 12 maggio, in occasione della giornata mondiale della fibromialgia il Comune di Castiglion Fiorentino partecipa all'iniziativa nazionale illuminando di viola la fontana dei giardini di piazza Matteotti. Un segno, questo, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata e che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente. E a Castiglion Fiorentino dal 2023 sono stati istituiti i corsi Afa Fibromialgia, promossi principalmente dalla Regione Toscana e dalle ASL, rivolti a persone che soffrono di questa dolorosa sindrome cronica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, "Facciamo luce sulla fibromialgia" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Studenti americani a Castiglion FiorentinoArezzo, 16 marzo 2026 – Nei giorni scorsi una delegazione degli studenti provenienti dalla West Boca Raton High School di Palm Beach, in Florida, è... Castiglion Fiorentino: scontro fra auto a MontecchioCASTIGLION FIORENTINO (AREZZO) – Paura oggi, 24 febbraio 2026, a Castiglion Fiorentino per un incidente stradale.