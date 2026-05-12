Fabrizio Moro riempie piazza San Giustino De Cesare | Chieti risponde in una maniera eccezionale sempre
Piazza San Giustino ha registrato il tutto esaurito durante il concerto gratuito di Fabrizio Moro, con circa 5.000 persone presenti secondo i dati ufficiali del Comune. La serata si è svolta lunedì sera, attirando molti fan provenienti anche da fuori città. L’evento ha aperto il tour ‘Non ho paura’ del cantautore romano, con l’amministrazione comunale che ha sottolineato la risposta positiva della piazza.
Piazza San Giustino sold out per il concerto gratuito di Fabrizio Moro: in 5mila secondo l'amministrazione comunale hanno affollato la piazza lunedì sera per assistere allo spettacolo del cantautore romano che ha richiamato moltissimi fan da fuori per una delle prime tappe del tour ‘Non ho paura.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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