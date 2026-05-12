Fabrizio Moro riempie piazza San Giustino De Cesare | Chieti risponde in una maniera eccezionale sempre

Piazza San Giustino ha registrato il tutto esaurito durante il concerto gratuito di Fabrizio Moro, con circa 5.000 persone presenti secondo i dati ufficiali del Comune. La serata si è svolta lunedì sera, attirando molti fan provenienti anche da fuori città. L’evento ha aperto il tour ‘Non ho paura’ del cantautore romano, con l’amministrazione comunale che ha sottolineato la risposta positiva della piazza.

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