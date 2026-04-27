Fabrizio Moro vince Canzonissima e porta Non ho paura di niente al Palazzo dello Sport

Fabrizio Moro ha vinto la prima edizione di “Canzonissima”, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. La sua canzone “Non ho paura di niente” ha ottenuto il primo posto. A due giorni dalla vittoria, ha annunciato in digitale il suo nuovo album. L’evento si è svolto al Palazzo dello Sport.

Fabrizio Moro è il vincitore della prima edizione di “Canzonissima”, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 e, a due giorni dalla vittoria, presenta in digitale il suo nuovo album.“Non ho paura di niente” (BMG), già disponibile in formato fisico CD, in vinile e in vinile deluxe green.🔗 Leggi su Romatoday.it

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