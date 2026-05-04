Fabrizio Moro ha riproposto il suo concerto al Palazzo Dello Sport di Roma, evento che ha registrato il tutto esaurito. L'artista ha presentato alcune canzoni dal suo nuovo tour, esibendosi davanti a un pubblico numeroso. Si tratta del secondo concerto nel luogo in meno di un anno, dopo il recital celebrativo dei 25 anni di carriera. La serata ha visto la presenza di molti appassionati.

Fabrizio Moro ha dato un assaggio del nuovo tour direttamente dal palco del Palazzo Dello Sport della sua Roma, completamente sold out, dove è ritornato a distanza di un anno dal concerto celebrativo dei 25 anni di carriera. La serata del due maggio ha aperto il Non Ho Paura Di Niente Live 2026, che proseguirà da ottobre nei principali club italiani.. In scaletta non mancano le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico e, per la prima volta, i brani che sono contenuti nel suo nuovo album. Pubblicato lo scorso 27 aprile, Non Ho Paura Di Niente è il decimo lavoro in studio dell’ artista capitolino, che segue Canzoni D’Amore Nascoste del 2020.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il ritorno sold out di Fabrizio Moro al Palazzo Dello Sport di Roma (Photogallery)

Notizie correlate

Doppio sold out di Tommaso Paradiso al Palazzo Dello Sport di Roma (Photogallery del concerto)Reduce dal debutto al Festival di Sanremo con la canzone “I romantici”, tra i brani più suonati in radio sin dall’uscita, è partito il tour di...

Il ritorno di Luca Carboni al Palazzo Dello Sport di Roma (photogallery): il viaggio musicale della rinascitaDopo aver calcato i palchi degli stadi insieme a Cesare Cremonini la scorsa estate, Luca Carboni è ritornato dallo scorso dicembre alla dimensione...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Ultimo torna a sorpresa con Questa insensata voglia di te: la confessione (intima) che spiazza i fan; Fabrizio Moro vince Canzonissima e porta Non ho paura di niente a Codrongianos.

Fabrizio Moro svolta dopo Canzonissima: il maxi-concerto e il tour della rinascita. Cosa ha in programmaLa vittoria di Canzonissima ottenuta da Fabrizio Moro è il preludio a una serie di impegni live, ma non esclude di pensare a un grande progetto per il 2027 ... libero.it