Al via la VII edizione del Festival inDivenire, che si terrà nello Spazio Diamante di Roma dal 27 aprile al 12 maggio 2026. Tra gli ospiti d’onore è stato annunciato l’attore Fabrizio Gifuni, che parteciperà alle iniziative del festival durante tutto il periodo della rassegna. La manifestazione si propone di offrire una serie di eventi culturali e artistici dedicati al teatro e alle arti performative.

Cosa: VII edizione del Festival inDivenire con Fabrizio Gifuni ospite d’onore. Dove e Quando: Spazio Diamante (Roma), dal 27 aprile al 12 maggio 2026. Perché: Un osservatorio privilegiato sulla nuova drammaturgia italiana che culmina con un incontro dedicato al legame tra vita e teatro. La scena teatrale romana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi per la valorizzazione del talento emergente: il Festival inDivenire. Giunto alla sua settima edizione, l’evento trasforma lo Spazio Diamante in un laboratorio a cielo aperto, dove la ricerca artistica si spoglia delle velleità teoriche per farsi corpo, voce e, soprattutto, opportunità produttiva.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Fabrizio Gifuni ospite d’onore al Festival inDivenire

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