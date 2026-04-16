Fabrizio Gifuni ospite d’onore al Festival inDivenire
Al via la VII edizione del Festival inDivenire, che si terrà nello Spazio Diamante di Roma dal 27 aprile al 12 maggio 2026. Tra gli ospiti d’onore è stato annunciato l’attore Fabrizio Gifuni, che parteciperà alle iniziative del festival durante tutto il periodo della rassegna. La manifestazione si propone di offrire una serie di eventi culturali e artistici dedicati al teatro e alle arti performative.
Cosa: VII edizione del Festival inDivenire con Fabrizio Gifuni ospite d’onore. Dove e Quando: Spazio Diamante (Roma), dal 27 aprile al 12 maggio 2026. Perché: Un osservatorio privilegiato sulla nuova drammaturgia italiana che culmina con un incontro dedicato al legame tra vita e teatro. La scena teatrale romana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi per la valorizzazione del talento emergente: il Festival inDivenire. Giunto alla sua settima edizione, l’evento trasforma lo Spazio Diamante in un laboratorio a cielo aperto, dove la ricerca artistica si spoglia delle velleità teoriche per farsi corpo, voce e, soprattutto, opportunità produttiva.🔗 Leggi su Ezrome.it
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