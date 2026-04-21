Festival inDivenire 2026 | drammaturgia a Roma

Si terrà a Roma la settima edizione del Festival inDivenire, una rassegna che si concentra sui progetti inediti della nuova drammaturgia italiana. L’evento si svolge come un incubatore per le opere emergenti nel panorama teatrale e si propone di promuovere nuove voci nel settore. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale dedicato alla promozione e alla presentazione di lavori originali e innovativi nel teatro contemporaneo.

Cosa: Settima edizione del Festival inDivenire, rassegna e incubatore dedicato ai progetti inediti della nuova drammaturgia italiana.. Dove e Quando: Spazio Diamante, Roma, dal 27 aprile al 12 maggio 2026.. Perché: Per scoprire in anteprima le voci teatrali del futuro e assistere all’incontro esclusivo con il grande attore Fabrizio Gifuni.. Il panorama culturale romano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più vitali e necessari per la scena performativa contemporanea. Dal 27 aprile al 12 maggio, le sale dello Spazio Diamante si trasformeranno nel cuore pulsante della ricerca teatrale grazie alla settima edizione del Festival inDivenire.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Festival inDivenire 2026: drammaturgia a Roma Notizie correlate Leggi anche: Fabrizio Gifuni ospite d’onore al Festival inDivenire Marzo a Sala Ichòs 2026 tra omaggi letterari, nuova drammaturgia e concerti d’autoreUn mese di intensa programmazione tra omaggi letterari, nuova drammaturgia e concerti d’autore a Sala Ichòs. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Festival inDivenire - VII edizione; Festival inDivenire VII edizione; Fabrizio Gifuni ospite d’onore al Festival inDivenire; Una notte di black comedy chiude la Stagione Off. #Teatro - Festival inDivenire 2026: ecco cosa aspettarci x.com Partecipiamo di nuovo al Festival InDivenire Se volete vedere un nuovo progetto che prende forma, ci vediamo a Spazio Diamante il 28 Aprle facebook