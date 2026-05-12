A Fabrica di Roma, un uomo di 47 anni è stato condannato per aver aggredito due minorenni. Una delle ragazze è riuscita a respingere l’attacco, mentre l’altra è stata trasportata in ospedale. La psicologa ha analizzato i danni e lo stato emotivo delle giovani coinvolte. La vicenda si è svolta nel centro del paese e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

? Domande chiave Come ha fatto la ragazza a respingere l'aggressione violenta?. Cosa ha scoperto la psicologa dopo il trasporto in ospedale?. Perché la difesa ha chiesto una pena più lieve per l'imputato?. Quali misure di sicurezza cambieranno nei parchi pubblici locali?.? In Breve Aggressione avvenuta il 24 giugno 2022 in un parco di Fabrica di Roma.. La magistrata Paola Conti aveva inizialmente richiesto tre anni di reclusione.. L'avvocato Luigi Mancini ha difeso l'imputato citando lo stato di ebbrezza.. Le vittime sono state assistite presso l'ospedale Andosilla di Civita Castellana.. Un uomo di 47 anni è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per aver tentato di palpeggiare due ragazzine di quattordici anni all’interno di un parco a Fabrica di Roma il 24 giugno 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fabrica di Roma: condannato il 47enne che aggredì due minorenni

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