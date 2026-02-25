Aggredì il medico del Serd per avere altro metadone | condannato a due anni

GALATINA – Non accettava il diniego del medico: voleva una dose aggiuntiva di metadone, al di fuori della terapia che gli era stata prescritta, e quando il sanitario gli aveva opposto un rifiuto, aveva perso il controllo, trasformando i locali del Serd in un ring. Oggi il Tribunale di Lecce, presieduto dal giudice Luca Scuzzarella, ha condannato Stefano Minafra, 57enne di Galatina, alla pena di due anni di reclusione per minaccia a pubblico ufficiale aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I fatti risalgono al 17 settembre 2024. Quel giorno l’uomo si era presentato nella struttura, dove era in cura, presso l’ospedale Santa Caterina Novella di via Roma, e aveva raggiunto il dirigente medico per chiedergli una dose extra di metadone, riferendo di averne abusato nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

