Un uomo è stato condannato per aver aggredito la moglie durante una cena di San Valentino nel ristorante di Senigallia. Dopo l'aggressione, si sono verificati episodi di minacce rivolte ai figli della coppia, secondo quanto riferito dalle fonti investigative. La vicenda si è svolta in un locale pubblico, dove sono state raccolte testimonianze e prove che hanno portato alla condanna dell’uomo. Le autorità stanno ancora approfondendo i dettagli dei fatti.

? Domande chiave Come sono avvenute le minacce ai figli dopo l'aggressione?. Cosa è successo realmente nel ristorante di Senigallia quella sera?. Perché la misura dei domiciliari è decaduta prima del processo?. Quali conseguenze ha avuto la condanna per il marito di Chiaravalle?.? In Breve Condanna a un anno e sei mesi emessa dalla giudice Francesca De Palma.. Aggressione avvenuta il 14 febbraio con dieci giorni di prognosi medica per la vittima.. Minacce di morte ai figli tramite messaggi inviati il giorno dopo l'episodio.. Difesa dell'imputato affidata all'avvocato Giuseppe Cutrona tramite rito abbreviato.. Un uomo di 36 anni residente a Chiaravalle ha ricevuto oggi una condanna a un anno e sei mesi di reclusione, con sospensione della pena, dalla giudice per le udienze preliminari Francesca De Palma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, condannato l’uomo che aggredì la moglie a San Valentino

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