Fabregas si gode la qualificazione in Europa | Non siamo la Juve siamo una squadra umile e vogliamo goderci il momento

Da juventusnews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore del Como ha commentato la vittoria di oggi pomeriggio a Verona, che ha portato la squadra alla qualificazione in Europa. Ha sottolineato che il gruppo è umile e desidera vivere il momento senza paragoni con altre squadre. Le sue parole sono state rivolte a descrivere l’atmosfera tra i giocatori dopo il risultato. La partita si è conclusa con un successo che permette alla squadra di ottenere un traguardo importante.

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di Luca Fioretti Fabregas si gode la qualificazione in Europa: le dichiarazioni dell’allenatore del Como dopo la prestigiosa vittoria di oggi pomeriggio a Verona. Fabregas è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo del Como a Verona. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO STORIA – « La nuova generazione con i social fatica a godersi i vari traguardi, si frustrano dopo il minimo errore. Oggi abbiamo fatto la storia e dobbiamo festeggiare. Noi abbiamo la nostra identità, ma dobbiamo essere capaci anche ad adattarci a come ci accolgono gli avversari » VITTORIA – « Dedico la vittoria ai tifosi. Oggi in tanti mi hanno scritto, mandandomi video di quando giravano l’Italia con il Como in Serie D.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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