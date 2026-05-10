Fabregas si gode la qualificazione in Europa | Non siamo la Juve siamo una squadra umile e vogliamo goderci il momento

L’allenatore del Como ha commentato la vittoria di oggi pomeriggio a Verona, che ha portato la squadra alla qualificazione in Europa. Ha sottolineato che il gruppo è umile e desidera vivere il momento senza paragoni con altre squadre. Le sue parole sono state rivolte a descrivere l’atmosfera tra i giocatori dopo il risultato. La partita si è conclusa con un successo che permette alla squadra di ottenere un traguardo importante.

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