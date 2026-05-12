Compilato in un alfabeto del tutto sconosciuto, con immagini di piante e tavole anatomiche impossibili da decifrare, il manoscritto Voynich (dal nome dell’antiquario polacco che lo scoprì nel 1912) è uno dei grandi misteri della storia del libro, un codice enigmatico, criptico, che ha già messo alla prova (senza successo) tanti studiosi. E proprio il mistero di questo libro – oggi conservato alla Beinecke Library di Yale – è al centro de " Il trucco del diavolo ", il nuovo romanzo di Fabiano Massimi, già traduttore, consulente editoriale e direttore della biblioteca di Formigine, oggi docente di scrittura creativa alla Scuola Holden di Torino, che arriva oggi in tutte le librerie per i tipi dell’editore Longanesi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabiano Massimi svela "Il trucco del diavolo"

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