Matilda De Angelis svela il trucco per piangere in 3 secondi | Lo uso anche con la polizia

Matilda De Angelis ha rivelato un trucco che utilizza per far scoppiare le lacrime in soli tre secondi, metodo che ha detto di impiegare anche con le forze dell'ordine. La attrice, nota per il ruolo nella serie Netflix “La legge di Lidia Poët”, ha condiviso questa tecnica durante una puntata del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, attirando l’attenzione dei fan. La sua intervista si è concentrata su vari aspetti della sua carriera e della vita personale.

Matilda De Angelis, la magnetica protagonista della serie Netflix “La legge di Lidia Poët”, appena uscito su Netflix con la terza e conclusiva stagione, è tornata a far parlare di sé per una rivelazione sorprendente fatta durante la sua partecipazione al podcast Supernova di Alessandro Cattelan. L’attrice ha confessato di possedere un vero e proprio asso nella manica tecnico: la capacità di commuoversi a comando in soli tre secondi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SUPERNOVA – Ale Cattelan (@supernovailpodcast) Un’abilità che, lungi dall’essere solo un vezzo artistico, nasce da un’esigenza di “sopravvivenza”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Matilda De Angelis svela il trucco per piangere in 3 secondi: “Lo uso anche con la polizia” Notizie correlate ‘La lezione’: il nuovo film con Matilda De Angelis e Stefano AccorsiMatilda De Angelis e Stefano Accorsi saranno i protagonisti del film La Lezione, targato Vision Distribution. GialappaShow torna con Matilda De AngelisIn onda lunedì Si rinnova l’appuntamento con GialappaShow, il programma firmato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Matilda De Angelis, ora in La legge di Lidia Poët, sogna di interpretare una cattivissima per sapere cosa si prova a passare al lato oscuro; La legge di Lidia Poët, Matilda De Angelis alla prima: No a quote rosa, no a contentini; Matilda De Angelis torna con la stagione conclusiva de La legge di Lidia Poët; Matilda De Angelis: le battaglie di Lidia Poet, tra passato e presente. Matilda De Angelis, ora in La legge di Lidia Poët, sogna di interpretare una cattivissima «per sapere cosa si prova a passare al lato oscuro»Protagonista della nuova campagna Tiffany & Co., Matilda De Angelis ci svela i suoi sogni e il suo rapporto con cristalli e gioielli. Essenzialmente molto devoti ... vogue.it Matilda De Angelis in Gucci: décolleté horsebit e il black & blue citano gli anni 90. Il look notte di sfilata per salutare Lidia PoëtPer la presentazione stampa della terza ed ultima stagione de La legge di Lidia Poët, Matilda De Angelis ha indossato un total look Gucci della collezione pre fall 2026 ... vogue.it Da Palazzo Lascaris alla chiesa di Santa Pelagia, ecco i luoghi della serie ispirata all’avvocata torinese. Matilda De Angelis: "La città è un personaggio aggiunto" facebook Alessia Spinelli, Pier Luigi Pasino, Matilda De Angelis, Sinéad Thornhill, Sara Lazzaro, Eduardo Scarpetta sul set della terza stagione di “La legge di Lidia Poët”. x.com