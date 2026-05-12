’Fabbri’ 23mila spettatori a teatro

Lo spettacolo teatrale ha attirato oltre 23.000 spettatori, con circa 3.000 abbonamenti venduti. Numerosi altri spettacoli sono andati esauriti, confermando l'interesse del pubblico per la stagione in corso. La programmazione ha riscosso grande successo, portando il teatro a riempire regolarmente le sale. I dati indicano un’ampia partecipazione e una forte presenza di pubblico durante le rappresentazioni.

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Più di 23mila spettatori, quasi 3mila abbonamenti sottoscritti e una lunga serie di ‘tutto esaurito’. Il sipario sulla stagione 2025-26 del Diego Fabbri si chiude con numeri che raccontano molto più di un bilancio: un teatro capace di richiamare pubblici diversi e di trasformare ogni cartellone in un luogo d’incontro fra generazioni. La stagione del Fabbri, organizzata dal Comune insieme ad Accademia PerdutaRomagna Teatri con la direzione artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni, ha costruito un’offerta che ha unito prosa tradizionale e contemporanea, comicità, musical, musica d’autore, danza e persino linguaggi trasversali come il mentalismo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Fabbri’, 23mila spettatori a teatro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Teatro Diego Fabbri vince la scommessa: una stagione da record con oltre 23 mila spettatoriIl sipario sulla stagione 2025-26 del Teatro Diego Fabbri di Forlì cala accompagnato da un applauso scrosciante, non solo ideale ma confermato da... Teatro dei Fabbri: tra sogni e fatica, debutta la pièce Muratori? Domande chiave Cosa accadrà quando l'arrivo di Giulia sconvolgerà il lavoro dei muratori? Come può un teatro abbandonato trasformarsi in un... Argomenti più discussi: ’Fabbri’, 23mila spettatori a teatro; Il Teatro Diego Fabbri vince la scommessa: una stagione da record con oltre 23 mila spettatori; Forlì, stagione da record per il Teatro Diego Fabbri: oltre 23mila spettatori, 2.850 abbonamenti e tanti sold out. ’Fabbri’, 23mila spettatori a teatroPiù di 23mila spettatori, quasi 3mila abbonamenti sottoscritti e una lunga serie di ‘tutto esaurito’. Il sipario sulla stagione 2025-26 del Diego Fabbri si chiude con numeri che raccontano molto più ... ilrestodelcarlino.it