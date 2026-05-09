? Domande chiave Cosa accadrà quando l'arrivo di Giulia sconvolgerà il lavoro dei muratori?. Come può un teatro abbandonato trasformarsi in un magazzino commerciale?. Perché la presenza di una donna enigmatica cambierà il destino dei due operai?. Quali verità emergeranno dal segreto costruito tra le mura del teatro?.? In Breve Regia di Daniela Gattorno con attori Elke Burul, Maurizio Zacchigna e Valentino Pagliei. Testo di Edoardo Erba scritto originariamente nel 2000. Temi di sfruttamento e abusivismo edilizio nel contesto di Roma. Critica alla trasformazione di teatri in magazzini per supermercati locali. Il 13 e il 14 maggio alle ore 20:30, il Teatro dei Fabbri ospiterà il debutto della nuova produzione della Contrada AiFabbri intitolata Muratori, scritta da Edoardo Erba.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro dei Fabbri: tra sogni e fatica, debutta la pièce Muratori

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