Un nuovo interesse si fa strada nella vicenda dell'ex Ilva con la presentazione di un'offerta da parte di Jindal, azienda indiana. Nel frattempo, il rappresentante di Mr. Flacks sta perfezionando un piano legato alla stessa situazione. La disputa sulla proprietà e sulla gestione dello stabilimento continua a coinvolgere diversi attori e a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda.

La partita infinita per l'ex Ilva si riapre con un nuovo player alla finestra: gli indiani di Jindal. Proprio nelle ore in cui il fondo americano Flacks sta definendo nel dettaglio i contorni del piano per l'acquisto del siderurgico e la costituzione di una newco, i commissari hanno ricevuto una nuova manifestazione d'interesse dal player indiano. Al momento, il concorrente asiatico è qualche passo indietro «e ha presentato spiega una fonte al Giornale una intenzione che non si è ancora tradotta in numeri». Buio pesto, dunque, sia sul fronte economico, sia su quello occupazionale. Dall'altra parte, invece, il fondo Usa ha messo nero su bianco investimenti fino a 5 miliardi e una partenza con 6. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ilva, spunta l’offerta Jindal. E Mr. Flacks affina il piano

