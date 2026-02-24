Feexpo, la fiera dedicata all’intrattenimento, si svolge a Bergamo per rispondere alla crescente domanda di innovazione nel settore. Sono 67 gli espositori che parteciperanno dal 24 al 26 febbraio, portando nuove tecnologie e idee per il pubblico e gli operatori. La manifestazione si conferma un punto di riferimento per chi cerca ispirazione e aggiornamenti sulle tendenze più recenti. La partecipazione mostra l’interesse del mercato verso il futuro dell’intrattenimento.

L’INCONTRO. Sono 67 gli espositori che si daranno appuntamento dal 24 al 26 febbraio prossimi per presentare le novità e tracciare le linee future del settore. È stata inaugurata nella mattinata di martedì 24 febbraio la quarta edizione di Feexpo (Family Entertainment Expo), la fiera dedicata all’intrattenimento, che celebra il gioco come linguaggio universale e come antidoto all’isolamento digitale. Come madrina dell’evento ha partecipato anche Annalisa Minetti, cantante e campionessa paralimpica. L’obiettivo del format è quello di connettere persone, generazioni e culture, promuovendo la socialità, l’interazione reale e la condivisione di esperienze. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Feexpo alla Fiera di Bergamo in mostra il mondo del gioco

Feexpo a Bergamo per promuovere relazioni oltre il digitale

FEEXPO 2026 - L'UNICA FIERA INTERNAZIONALE DEDICATA AGLI OPERATORI DELL' INTRATTENIMENTO.

Feexpo, a Bergamo la fiera dedicata all'intrattenimento

FEEXPO 2026, al via la fiera sull'amusement: da oggi fino al 26 febbraio il meglio dell'intrattenimento per famiglie in mostra a Bergamo

