Ex base missilistica Nato si chiede la dismissione e la bonifica | quale sarebbe l' iter
È stato richiesto il processo di dismissione e bonifica di un ex sito militare situato nella zona di Comacchio, che in passato ha ospitato una base missilistica appartenente alla NATO. La procedura prevede la messa fuori uso dell’area dal patrimonio militare, la bonifica ambientale con certificazione ufficiale e la definizione condivisa della futura destinazione, attraverso strumenti giuridicamente vincolanti. L’obiettivo è garantire il trasferimento dell’area alle autorità civili.
“Dismissione integrale dell’ex base missilistica Nato Sito 14, in località Valli basse di Comacchio (Lido delle Nazioni), dal demanio militare, la sua bonifica ambientale certificata e la definizione partecipata della destinazione futura, con strumenti giuridicamente vincolanti”.Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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