Lavori e bonifica al Porto Rossi l' iter finisce in tribunale | la Procura apre un fascicolo

La Procura ha aperto un fascicolo relativo ai lavori di bonifica e ripristino al Porto Rossi, coinvolgendo le procedure e i controlli svolti negli ultimi cinque anni. È stata richiesta la documentazione riguardante le attività di intervento sulla struttura portuale e i controlli effettuati dall’autorità competente in questo periodo. L’indagine si concentra sui processi che hanno portato alla realizzazione degli interventi e sulla verifica della regolarità delle operazioni.

"In esito a quanto richiesto si informa che l'istanza prodotta, tesa a conoscere il contenuto degli atti inerenti ai lavori di ripristino della struttura portuale in oggetto, nonché la documentazione attestante i controlli eseguiti dalla scrivente preso la predetta area negli ultimi cinque anni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Genitori di Claudio Carlomagno trovati morti: la procura apre fascicolo per istigazione al suicidioAGI - La procura di Civitavecchia aprirà un fascicolo per "istigazione al suicidio" in relazione alla morte dei genitori di Claudio Carlomagno,... La morte dei genitori di Claudio Carlomagno: la procura apre fascicolo per istigazione al suicidioAGI - La procura di Civitavecchia aprirà un fascicolo per "istigazione al suicidio" in relazione alla morte dei genitori di Claudio Carlomagno,...