Eventi d' Organo ultimo concerto della terza edizione

Lunedì 18 maggio alle 19:30 si svolgerà l’ultimo concerto della terza edizione di “eVenti d’Organo” nella chiesa di Sant’Onofrio anacoreta a San Giovanni Rotondo. Il titolo dell’evento sarà “In Splendoribus Sonorum – L’imponenza di Ottoni e Organo”. La serata chiuderà il ciclo di eventi dedicati alla musica d’organo, con un programma che metterà in evidenza l’unione tra strumenti a fiato e organo.

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