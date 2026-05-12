Eventi d' Organo ultimo concerto della terza edizione

Da foggiatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio alle 19:30 si svolgerà l’ultimo concerto della terza edizione di “eVenti d’Organo” nella chiesa di Sant’Onofrio anacoreta a San Giovanni Rotondo. Il titolo dell’evento sarà “In Splendoribus Sonorum – L’imponenza di Ottoni e Organo”. La serata chiuderà il ciclo di eventi dedicati alla musica d’organo, con un programma che metterà in evidenza l’unione tra strumenti a fiato e organo.

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A conclusione della terza edizione di “eVenti d’Organo”, lunedì 18 maggio alle 19,30 presso la chiesa di Sant’Onofrio anacoreta a San Giovanni Rotondo si terrà l’ultimo appuntamento dal titolo “In Splendoribus Sonorum – L’imponenza di Ottoni e Organo”. Il concerto, che vedrà l’organista e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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