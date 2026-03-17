La terza Giornata del Made in Italy si svolge con oltre 800 eventi in tutta Italia, segnando un record rispetto alle edizioni precedenti. La giornata vede la partecipazione di aziende, enti e associazioni che organizzano iniziative diversificate per promuovere i prodotti italiani. Il calendario si presenta particolarmente fitto, con attività distribuite su tutto il territorio nazionale.

Il Made in Italy si prepara a celebrare la sua terza Giornata nazionale con numeri in costante crescita e con un calendario sempre più ricco di iniziative. Dal 20 marzo al 10 maggio sono in programma oltre 800 eventi tra Italia e estero per valorizzare l'eccellenza produttiva del Paese, con il momento centrale fissato per il 15 aprile, anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, scelto come simbolo di quella sintesi tra creatività, scienza e innovazione che rappresenta l'identità industriale italiana. Presentando il programma, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (in foto) ha ricordato come "la Giornata nazionale del Made in Italy celebri il nostro biglietto da visita nel mondo: qualità, eccellenza e quel saper fare italiano che nasce dall'incontro tra identità dei territori e innovazione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giornata del Made in Italy da record. Oltre 800 eventi nella terza edizione

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