Evasione fiscale sport nazionale in Italia l’onestà resta l’unico asset tassato | i numeri che fanno male

In Italia, l’evasione fiscale rappresenta un problema diffuso nel settore dello sport nazionale, con molti che evitano di pagare le tasse mentre chi dichiara contribuisce per tutti. I dati recenti mostrano che il sistema fiscale sembra favorire chi evade, lasciando l’onestà come unico asset soggetto a tassazione. Il governo attuale non ha adottato misure per cambiare questa situazione, proseguendo sulla stessa linea.

In Italia chi evade prospera e chi dichiara paga per tutti: una commedia nazionale dove il fisco sembra punire l’onestà, e il governo Meloni non ha cambiato il copione, anzi l’ha allungato. L’ultimo Osservatorio Irpef, costruito sui dati del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Entrate.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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