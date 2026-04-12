Vino | per esperti e produttori è leva di marketing turistico e asset unico che promuove Italia di qualità
Secondo alcuni esperti e produttori, il vino rappresenta un elemento chiave per il marketing turistico in Italia. Viene considerato un asset unico capace di attrarre un numero elevato di visitatori, superando in efficacia altre forme di promozione come la moda o le automobili di lusso. La convinzione si basa su dati e osservazioni che evidenziano come il turismo legato al vino porti un flusso di persone superiore rispetto ad altre strategie comunicative o campagne pubblicitarie.
(Adnkronos) – “Il vino? Io ritengo che, oggi come oggi, sia il più efficace acceleratore di marketing per il turismo in Italia, che porta più turisti della moda, della Ferrari e, senza dubbio alcuno, più di qualsiasi influencer-avatar ‘botticelliano’ o altra campagna pubblicitaria ministeriale”. Così, con AdnkronosLabitalia, Davide Ciliberti, esperto del gruppo di comunicazione Purple. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Contributi regionali per i produttori di vino: una sola azienda comasca finanziataAnche il territorio comasco rientra, seppur con numeri contenuti, nella nuova tornata di contributi messi a disposizione da Regione Lombardia a...