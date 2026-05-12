Eurovision stasera primo appuntamento | dove vederlo e quando canta Sal Da Vinci
Stasera, martedì 12 maggio, su Rai 1 si svolgerà il primo appuntamento dell'Eurovision Song Contest 2026. L'evento andrà in onda in prima serata e vedrà la partecipazione di vari artisti provenienti da diversi paesi. Tra i partecipanti, ci sarà anche il cantante Sal Da Vinci, che si esibirà durante la manifestazione. L'appuntamento è previsto per questa sera in prima serata sulla rete pubblica.
(Adnkronos) – Stasera, martedì 12 maggio, andrà in onda su Rai 1 il primo appuntamento dell'Eurovision Song Contest 2026. Tre appuntamenti in totale in diretta da Vienna con Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini alla conduzione italiana. Su Rai 2, il 12 e 14 maggio, su Rai 1 il 16 maggio. In simulcast su Rai Radio2. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Giovedì 14 Maggio alle 13:00 Sal Da Vinci sarà ospite all'Eurofan House per un'intervista con Wiwibloggs. Appuntamento quindi al Wien Museum, Karlsplatz 8, entrata libera! #saldavinci #wiwibloggs #eurovision2026 #esc2026 #escita facebook
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