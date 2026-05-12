Eurovision stasera primo appuntamento | dove vederlo e quando canta Sal Da Vinci

Stasera, martedì 12 maggio, su Rai 1 si svolgerà il primo appuntamento dell'Eurovision Song Contest 2026. L'evento andrà in onda in prima serata e vedrà la partecipazione di vari artisti provenienti da diversi paesi. Tra i partecipanti, ci sarà anche il cantante Sal Da Vinci, che si esibirà durante la manifestazione. L'appuntamento è previsto per questa sera in prima serata sulla rete pubblica.

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