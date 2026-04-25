L’Eurovision Song Contest 2026 si avvicina, con le date delle semifinali e della finalissima già annunciate. Tra gli artisti che si esibiranno c’è anche Sal Da Vinci, che ha confermato il suo debutto sul palco del concorso musicale. La manifestazione si svolgerà in diverse città europee, con la trasmissione che seguirà l’intero evento in diretta su vari canali. Le date precise delle esibizioni sono state rese note dalle organizzazioni dell’evento.

Eurovision Song Contest 2026: date, semifinali e scaletta completa. Ecco quando vedremo esibirsi Sal Da Vinci e come seguire l’evento. Leggi anche: Sal Da Vinci racconta un curioso aneddoto che riguarda Fedez: quella volta che gli fu impedito di avvicinarsi L’attesa per Eurovision Song Contest 2026 è ormai alle stelle e milioni di spettatori si preparano a seguire uno degli eventi musicali più amati e seguiti al mondo. Tra spettacolo, competizione e scenografie imponenti, la manifestazione continua a rappresentare un punto di riferimento per la musica internazionale, capace di unire culture diverse sullo stesso palco. Anche quest’anno l’ Italia sarà protagonista, grazie alla partecipazione di Sal Da Vinc i, atteso al debutto davanti al pubblico europeo.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - L’Eurovision si avvicina: quando inizia e quando canta Sal Da Vinci? Ecco cosa c’è da sapere

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