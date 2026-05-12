Eurovision Song Contest stasera la prima puntata | la scaletta dei cantanti

Stasera prende il via l’Eurovision Song Contest 2026, con la prima delle tre serate trasmesse in diretta televisiva. La manifestazione musicale, che si svolge ogni anno tra diversi paesi europei, ha in programma vari artisti che si alterneranno sul palco. La serata offrirà le prime esibizioni dei partecipanti, dando il via a una competizione che si concluderà con la finalissima prevista nei prossimi giorni.

(Adnkronos) – L'Eurovision Song Contest 2026 parte questa sera, martedì 12 maggio, con il primo dei tre appuntamenti in programma in diretta tv. Per il pubblico italiano la serata sarà trasmessa su Rai 2 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Le semifinali del 12 e del 14 maggio andranno in onda su Rai. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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