A Vienna si avvicina l’edizione del Eurovision Song Contest 2026, con le date e la scaletta delle due semifinali ormai ufficiali. La città si prepara ad accogliere artisti da diversi Paesi, con l’obiettivo di selezionare le canzoni che accederanno alla finale. La manifestazione si svolgerà tra fine maggio e inizio giugno, attirando l’attenzione di appassionati e media di tutto il mondo.

L’attesa sta per finire e la città di Vienna si prepara a diventare la capitale mondiale della musica. Con la diffusione ufficiale del running order da parte dell’EBU e della radiotelevisione austriaca ÖRF, l’ Eurovision Song Contest 2026 entra nel vivo. Trenta nazioni sono pronte a darsi battaglia sul palco della Wiener Stadthalle, ma solo venti di esse riusciranno a staccare il biglietto per la finalissima di sabato 16 maggio. Quella che potrebbe sembrare una semplice lista tecnica è, in realtà, un elemento fondamentale della competizione. Le statistiche degli ultimi quindici anni indicano che chi si esibisce per ultimo ha una probabilità di qualificazione vicina all’87%, e in generale la seconda metà della scaletta favorisce il passaggio del turno rispetto alla prima. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eurovision Song Contest 2026, date e scaletta delle due semifinali

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Eurovision Song Contest 2026 - Das deutsche Finale / German national final

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Intervista a Veronica Fusaro, in gara all'Eurovision Song Contest 2026 per la Svizzera, con l'intenso e sfaccettato brano Alice. #VeronicaFusaro #Eurovision2026 #Svizzera #Alice - facebook.com facebook

La finale dell’Eurovision Song Contest Asia si terrà il 14 novembre a Bangkok, in Thailandia, e per ora è stata confermata la partecipazione di 10 paesi (ma anche altri paesi si aggiungeranno all’elenco) x.com