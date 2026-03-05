Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026 che si terrà a Vienna il 16 maggio. L’artista rappresenterà l’Italia nella finale del concorso musicale europeo. Nel frattempo, è stato annunciato che il suo tour negli Stati Uniti è stato spostato a una data successiva.

NAPOLI – Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026 ha accettato di rappresentare l’Italia nella finale dell’Eurovision Song Contest in programma a Vienna il 16 maggio. Una decisione che ha creato un’immediata sovrapposizione con il suo tour in Nord America insieme a Fausto Leali, la cui data di debutto era fissata proprio per quel giorno ad Atlantic City. Di conseguenza, l’artista è costretto a spostare le date per poter onorare l’impegno europeo. La partecipazione di Sal Da Vinci all’Eurovision è costellata di curiosità statistiche. Nato il 7 aprile 1969, a 57 anni compiuti Sal Da Vinci diventerà l’artista più anziano di sempre a rappresentare l’Italia alla manifestazione, superando il record che apparteneva a un altro napoletano, Peppino Di Capri, che nel 1991 partecipò a 51 anni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Eurovision Song Contest 2026: Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia. Spostato il tour negli Usa

Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Sal Da Vinci andrà all’Eurovision Song Contest 2026 con “Per sempre sì” e sposta il tour previsto in America. A 57 anni è il rappresentante italiano più anziano di sempre nella competizioneCome previsto, la partecipazione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026 con “Per sempre sì” comporterà lo slittamento di tutte le attività...

Tutto quello che riguarda Eurovision Song Contest.

Temi più discussi: San Marino Song Contest 2026, gli ospiti da Tommy Cash ad Al Bano; Sal Da Vinci va all'Eurovision 2026 e rinvia il tour americano; San Marino Song Contest 2026: chi c'è in gara da Rosa Chemical a Dolcenera; Simona Ventura conduce il San Marino Song Contest 2026: Rosa Chemical in gara per un posto all'Eurovision.

San Marino Song Contest 2026: Dolcenera e Rosa Chemical in gara. Chi andrà all’ESC?Tutto sulla finale di San Marino Song Contest 2026 condotta da Simona Ventura: dove va in onda, chi sono i cantanti, le giurie e gli ospiti ... davidemaggio.it

San Marino Song Contest 2026, prima semifinale: ecco i 5 qualificatiSan Marino Song Contest 2026, l'esito della prima semifinale. Ecco i primi 5 artisti che accedono all'evento di venerdi sera ... eurofestivalnews.com

Il più giovane volto della Rai è alla guida dei due appuntamenti preliminari che, venerdì 6 marzo, decreteranno il cantante che rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2026 x.com

San Marino RTV. . VERSO L'EUROVISION Appuntamento su Rtv (canale 550) questa sera alle ore 21. Domani la seconda semifinale, fino alla finalissima del 6 marzo per il San Marino Song Contest. - facebook.com facebook