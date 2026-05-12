Eurovision Song Contest 2026 | tutto quello che c’è da sapere sull’evento

L’Eurovision Song Contest 2026 si avvicina, con dettagli sui cantanti partecipanti, i conduttori e la location ancora da definire. Sono previsti diversi appuntamenti in diretta streaming e in televisione, con modalità di voto che coinvolgono i paesi partecipanti. La manifestazione si svolgerà in più puntate, offrendo agli spettatori italiani e internazionali la possibilità di seguire ogni fase dell’evento. Le modalità di selezione e le date precise saranno comunicate nelle prossime settimane.

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Eurovision 2026: cantanti, conduttori, location, come funziona, come votare, quante puntate e streaming. Dal 12 al 16 maggio 2026 al Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria, andrà in scena l’Eurovision Song Contest, l’evento televisivo non sportivo più seguito al mondo che negli ultimi anni ha registrato una crescita continua anche sulle reti Rai: il pubblico italiano si è particolarmente avvicinato alla manifestazione dopo la vittoria dei Måneskin nel 2021 e l’edizione organizzata dalla Rai a Torino nel 2022. Ma vediamo tutte le informazioni nel dettaglio. Cantanti e regolamento: come funziona. Saranno 35 i Paesi che parteciperanno all’Eurovision Song Contest tra i quali anche l’Italia, inserita tra le Big 4 (Francia, Germania, Italia e Regno Unito; fino al 2025 erano cinque con la Spagna) che accederanno direttamente alla finale.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Eurovision Song Contest 2026: tutto quello che c’è da sapere sull’evento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eurovision 2026: MY TOP 10 (Before The Show) Notizie correlate Leggi anche: Tutto quello che c'è da sapere sull'ITS Contest 2026 Leggi anche: Chi ha vinto San Marino Song Contest 2026? La vincitrice è Senhit feat Boy George in gara all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna Argomenti più discussi: Eurovision Song Contest 2026; Eurovision Song Contest, migliaia i fan a Vienna per la cerimonia di apertura; Eurovision Song Contest 2026, tutto quello che c'è da sapere da Sal Da Vinci alle polemiche e i boicottaggi; La Pennicanza 2025/26 - Le prove di Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest - 08/05/2026 - Video. L'Eurovision Song Contest 2026 debutta stasera tra proteste e boicottaggi. Già da dicembre 2025 diverse nazioni hanno ufficializzato il ritiro dalla competizione o hanno subordinato la loro partecipazione all'esclusione di Israele. Le prime sono state Irlanda, P x.com Eurovision 2026: Blog dal vivo megathread per i Big 4 e il paese ospitante - reddit.com reddit Eurovision Song Contest 2026, la prima Semifinale: la scaletta, i cantanti in gara e arriva Sal Da Vinci con Per sempre sì ma (per ora) è fuori concorsoSi alza il sipario sulla Wiener Stadthalle di Vienna per la prima Semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, in onda stasera martedì 12 maggio dalle ore 21 su Rai 2 con il commento italiano di Gabr ... ilfattoquotidiano.it