Eurovision Sal Da Vinci sale sul palco prove ed è polemica | Così no

Durante le prove dell’Eurovision 2026, Sal Da Vinci è salito sul palco e ha espresso il suo disappunto, suscitando una polemica tra i partecipanti e gli organizzatori. La manifestazione, prevista tra pochi mesi, è già al centro di discussioni accese, anche prima dell’inizio ufficiale. La tensione si avverte tra le varie realtà coinvolte, mentre si aspetta il debutto della competizione musicale più seguita d’Europa.

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L’ Eurovision Song Contest 2026 non è ancora iniziato ufficialmente, eppure attorno alla manifestazione musicale europea più seguita dell’anno si respira già un clima tesissimo. L’edizione di quest’anno, ospitata a Vienna, sta facendo discutere ben oltre l’aspetto artistico, trasformandosi in un caso politico e mediatico destinato a lasciare il segno. A scuotere gli equilibri sono state le decisioni di diversi Paesi europei di non prendere parte alla competizione. >> Romina Jr. vuota il sacco e tira in ballo la sorella Cristèl: malissimo per Al Bano A sorprendere il pubblico internazionale è stata soprattutto la scelta di Irlanda, Spagna, Slovenia, Paesi Bassi e Islanda di boicottare l’evento.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Eurovision, Sal Da Vinci sul palco il 12 maggio nella prima semifinale(Adnkronos) – Pubblicato il 'running order', ovvero la scaletta ufficiale dei concorrenti delle due semifinali dell'Eurovision Song Contest Vienna... Sal Da Vinci, chi sono i ballerini sul palco con lui all’Eurovision 2026Dalla vittoria a Sanremo al grande palco europeo: Sal Da Vinci si prepara a conquistare l’Eurovision Song Contest 2026 con una performance che punta... Argomenti più discussi: Sal Da Vinci all’Eurovision, le prove di Per sempre sì tra abiti bianchi e una sposa sul palco; 'Per sempre sì' in inglese per l'Eurovision? Sal Da Vinci spiega come sarà l'esibizione; Eurovision, Corsi: Con Lamborghini festini sesquipedali. Sal Da Vinci: Io ambulante della musica; La Pennicanza 2025/26 - Le prove di Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest - 08/05/2026 - Video. E' stata pubblicata la top 20 dei video più visti di Aprile sul canale YouTube ufficiale dell' #Eurovision. Sal Da Vinci è presente per ben 2 volte, al 5° con il video di Sanremo e 12° con il videoclip di #PerSempreSì #Eurovision2026 #saldavinci #ESCita x.com Sal Da Vinci, che rappresenta l'Italia all'Eurovision a Vienna, dal vivo in ''Canzonissima' reddit