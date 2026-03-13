Sal Da Vinci sbarca all’Eurovision la presentazione ai fan austriaci Ma quanto è favorito per i bookmaker? – Il video

Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo, ha fatto il suo ingresso all’Eurovision con una presentazione rivolta ai fan austriaci. In un video pubblicato sul canale televisivo Orf, si mostra mentre saluta il pubblico con un “Ciau guagliù!” e si prepara alla sua partecipazione alla manifestazione musicale. I bookmaker hanno già iniziato a scommettere sulla sua possibile posizione in gara.

«Ciau guagliù!» Così Sal Da Vinci, fresco di vittoria dal Festival di Sanremo, si presenta in un video lanciato al canale televisivo austriaco Orf. In inglese e con un forte accento italiano che potrebbe conquistare il pubblico estero: «La mia canzone in tre emozioni: amore, felicità e rispetto». «Il mio eroe? Mio padre», spiega ricordando Mario Da Vinci, alias Alfonso Sorrentino, un celebre cantante degli anni ’70 e ’80. «Probabilmente il più italiano rappresentante d’Italia di sempre (menomale comunque)», scrivono tra i commenti al post lanciato su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ORF (@orf) Screenshot Quanto è favorito Sal Da Vinci all’Eurovision: le quotazioni. 🔗 Leggi su Open.online

Sal Da Vinci: Celebrerò matrimonio all'Eurovision? Non sarebbe male, ma non ci sto pensando – Il video(Agenzia Vista) Sanremo, 01 marzo 2026 “Non sto ancora pensando all'Eurovision, ma un bel matrimonio all'italiana non sarebbe male.

Sal Da Vinci smaschera truffa: anelli fake e video AI ingannano i fanUna truffa digitale ha preso di mira i fan del vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, sfruttando l'immagine del cantante Sal Da Vinci per vendere...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sal Da Vinci sbarca all'Eurovision la...

Temi più discussi: Sanremo, Sal Da Vinci e la svolta dance verso l'Eurovision: il remix di ‘Per sempre sì’ diventa un tormentone; Sal Da Vinci trionfa a Napoli dopo Sanremo; Sal Da Vinci Mia vittoria a Sanremo per chi lotta per realizzare sogni; Amazon Music Unlimited fino a giugno senza pagare per i nuovi utenti.

Sal Da Vinci sbarca in discoteca: arriva il remix di ‘Per sempre sì’Il brano che ha trionfato al Festival di Sanremo 2026, e che presto approderà all'Eurovision Song Contest, arriva ora in versione dance: scopriamo di più. libero.it

Sal Da Vinci, Per Sempre Sì: chi è/ Ascolti e passaggi in radio: boom nelle chart e la polemica con CazzulloSal Da Vinci, chi è il cantautore napoletano protagonista questa sera a Sanremo Top? L'appello ai fan dopo la vittoria: Non rispondete alle provocazioni ... ilsussidiario.net

Per giorni sono rimbalzate voci sul possibile utilizzo di “Per sempre sì”, la canzone vincitrice di Sanremo, come colonna sonora della campagna a favore del referendum sulla Giustizia. Alla fine, il brano di Sal Da Vinci è risuonato come jingle per scandire gli in - facebook.com facebook

I Fratelli nel fortino renziano tra gadget e Sal Da Vinci. E La Russa invoca il quorum. @Snaporaz92 x.com