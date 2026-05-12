Eurovision apoteosi di Sal Da Vinci | cosa spunta sotto il vestito della sposa se ne accorgono tutti

Durante l'esibizione all’Eurovision 2026, Sal Da Vinci ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media per un dettaglio visibile sotto il vestito della sposa. L’episodio è diventato rapidamente uno degli argomenti più discussi sui social e nelle cronache della serata. La scena ha suscitato curiosità e reazioni sui vari canali, trasformando l’evento in uno dei momenti più commentati dell’intera manifestazione.

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