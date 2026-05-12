Eurovision apoteosi di Sal Da Vinci | cosa spunta sotto il vestito della sposa se ne accorgono tutti
Durante l'esibizione all’Eurovision 2026, Sal Da Vinci ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media per un dettaglio visibile sotto il vestito della sposa. L’episodio è diventato rapidamente uno degli argomenti più discussi sui social e nelle cronache della serata. La scena ha suscitato curiosità e reazioni sui vari canali, trasformando l’evento in uno dei momenti più commentati dell’intera manifestazione.
L’esibizione di Sal Da Vinci all’ Eurovision 2026 si trasforma rapidamente in uno dei momenti più commentati della serata. Appena il cantante napoletano entra sul palco della Wiener Stadthalle, il pubblico esplode tra applausi, urla e telefoni alzati. L’atmosfera è quella di una grande festa italiana, costruita tra luci dorate, ballerini e una scenografia teatrale pensata per accompagnare Per sempre sì. Ma dopo pochi secondi gli occhi di tutti finiscono soprattutto sulla ballerina vestita da sposa che compare al centro della coreografia. Il dettaglio non passa inosservato. La gonna lunghissima dell’abito bianco sembra nascondere qualcosa e in platea molti iniziano subito a guardarla con attenzione mentre le telecamere insistono sulla scena.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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