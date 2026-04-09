Le quote dei bookmaker per l’Eurovision 2026, in programma a Vienna dal 12 maggio, mostrano variazioni che hanno attirato l’attenzione degli appassionati. Tra i candidati, un nome noto della scena musicale italiana sembra aver guadagnato interesse, alimentando discussioni tra i follower. Le scommesse e le valutazioni ufficiali continuano a monitorare le possibili esiti di questa edizione, mentre gli organizzatori preparano le fasi finali del concorso.

Nell’ultimo mese, tuttavia, le cose sono cambiate e il cantante napoletano è risalito addirittura fino ai piedi del podio e oggi, stando alle nuove quote, il suo trionfo all'Eurovision 2026 è dato a 8.5 (su Snai) e anche a 7.00 (secondo Eurobet). Nonostante questa escalation sorprendente, al momento i super favoriti rimangono Linda Lampenius e Pete Parkkonen della Finlandia; seguiti dalla cantante Monroe della Francia e da Søren Torpegaard della Danimarca. Inutile dire che la risalita di Sal Da Vinci nelle quote sul Paese vincente all’Eurovision sia naturalmente incentivata sui siti di scommesse italiani ma la sensazione è che il ripensamento sia globale, come dimostrato dal recente successo del cantante sui social. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eurovision 2026: e se vincesse davvero Sal Da Vinci? Ecco cosa dicono i bookmaker

Sanremo 2026, chi vince davvero? I bookmaker spingono Sal Da Vinci ma il podio resta apertoIl toto vincitori di Sanremo 2026 entra nel vivo e, a poche ore dalla finale, la sensazione è che nulla sia davvero scritto.

Sal Da Vinci sbarca all’Eurovision, la presentazione ai fan austriaci. Ma quanto è favorito per i bookmaker? – Il video«Ciau guagliù!» Così Sal Da Vinci, fresco di vittoria dal Festival di Sanremo, si presenta in un video lanciato al canale televisivo austriaco Orf.

Temi più discussi: Eurovision 2026, scaletta ufficiale e Sal Da Vinci 'affossato': la nuova quota (davvero sorprendente); Eurovision 2026, svelata la scaletta ufficiale: quando si esibisce Sal Da Vinci; Eurovision 2026, c'è la scaletta ufficiale: ecco quando toccherà a Sal da Vinci; Sal Da Vinci, ecco quando salirà sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026.

Eurovision 2026: e se vincesse davvero Sal Da Vinci? Ecco cosa dicono i bookmakerQualcosa nelle quote della nuova edizione dell'Eurovision al via il 12 maggio a Vienna sta cambiando. E l'Italia potrebbe essere l'ago della bilancia ... vanityfair.it

Sal da Vinci e la riscossa a Eurovision 2026, quote stravolte: ora è tra i favoriti (e c’è un motivo)Stando alle nuove quote dei bookmaker l’Italia risale fino ai piedi del podio: anche sui social i fan stranieri tifano sempre di più il vincitore di Sanremo ... libero.it

Ieri è stato il compleanno di Sal Da Vinci e in tantissimi gli hanno fatto gli auguri online. Il cantante partenopeo ha voluto ringraziare a modo suo, con un reel nel quale si mostra intento a cantare mentre viaggia su un motoscafo. La canzone Ovviamente “Per s - facebook.com facebook