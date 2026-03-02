Sal Da Vinci ha confermato la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, affermando di aver detto sì sin dall’inizio. Nel frattempo, si fa avanti anche l’ipotesi di un tour negli Stati Uniti con Fausto Leali, previsto per la stessa sera della sua esibizione in tv. La pianificazione di entrambe le iniziative solleva domande su come si concilieranno gli impegni.

“Per sempre sì, l’ho detto dall’inizio“. Sal Da Vinci è pronto a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. La finale della kermesse è prevista per sabato 16 maggio a Vienna, e Sal, in quanto vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, si è guadagnato la possibilità di cantare sul palco dell’Eurovision in rappresentanza del nostro Paese. Ma c’è un ‘problema’. Quello stesso giorno è in programma l’inizio del tour in Nord America che Sal ha in agenda con Fausto Leali. Che cosa succederà? Come riporta il Corriere della Sera, alla conferenza stampa finale di Sanremo il cantante ha confermato l’intenzione di prendere parte all’Eurovision Song Contest. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sal Da Vinci dice sì all’Eurovision, ma spunta il tour americano con Fausto Leali al via la stessa sera: che cosa succederà?

Leggi anche: Sal Da Vinci – Stasera…che sera!, su Canale5 il concerto con Renato Zero, Raf, Leali

Sal Da Vinci: "Questo premio lo condivido con Geolier. All'Eurovision dico sì"L'ultima conferenza stampa di Sanremo si è aperta con le parole del vincitore Sal Da Vinci e degli altri due arrivati sul podio Sayf e Ditonellapiaga.

Una raccolta di contenuti su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sal Da Vinci dice sì all'Eurovision, ma c'è un problema: il 16 maggio, giorno della finale, inizia la sua tournée americana con Fausto Leali; Sal Da Vinci, eroe del popolo; Sanremo, Sal Da Vinci: La mia è la vittoria di un popolo, condivido questo premio con Geolier; Sanremo, il trionfo di Sal Da Vinci: Dedicato a Napoli. E Conti dice addio.

Sal Da Vinci dice sì all’Eurovision, ma spunta il tour americano con Fausto Leali al via la stessa sera: che cosa succederà?Il vincitore di Sanremo conferma la partecipazione all'Eurovision il 16 maggio, ma è in programma anche l'inizio del tour americano ... ilfattoquotidiano.it

Quando vince l’emozione: cosa ci dice davvero il trionfo di Sal Da VinciLa vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo ha acceso un dibattito: com’è possibile che, in un’edizione ricca di brani dai temi profondi e socialmente rilevanti, abbia prevalso una canzone perc ... leccenews24.it

Napoli vola all’Eurovision. Dopo il trionfo a Sanremo, Sal Da Vinci dice “Per sempre sì” anche all’Europa: la data da segnare in agenda facebook

Il mio amico Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo. Per chi gli vuole bene da trent’anni è una gioia autentica. Una vittoria costruita con sacrificio e costanza. x.com