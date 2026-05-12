L’Eurovision 2026 si svolgerà a Vienna, con le semifinali previste il 12 e 14 maggio e la finalissima il 16 maggio. Sul palco si esibiranno diversi cantanti, tra cui l’Italia con Sal Da Vinci. Sono state sollevate alcune polemiche riguardo alla scelta della città e alla partecipazione italiana, mentre tra i favoriti si fanno già nomi di artisti provenienti da vari paesi europei. La manifestazione sarà trasmessa in diretta e sarà possibile seguirla anche online.

Le date da segnare sono quelle del 12 e 14 maggio per le semifinali e del 16 maggio per la finalissima, tutte in diretta alle 21. In Italia l’evento sarà trasmesso su Rai 2 per le semifinali e su Rai 1 per la finale, con la telecronaca affidata a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Disponibile anche lo streaming su RaiPlay e la diretta radiofonica su Rai Radio2. A guidare la manifestazione dal palco della capitale austriaca saranno invece Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. I partecipanti e i favoriti Quest’anno saranno 35 i Paesi partecipanti, uno dei numeri più bassi delle ultime edizioni. Già qualificati alla finale ci sono i Big 4...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eurovision 2026 al via a Vienna: dove vederlo, i cantanti in gara, le polemiche, i favoriti, e l’Italia che sogna la vittoria con Sal Da Vinci

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EUROVISION 2026: favoriti, outsider e la mia classifica (12 POINTS!)

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