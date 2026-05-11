L’Eurovision Song Contest 2026 prenderà il via a Vienna, nella Wiener Stadthalle, con la prima semifinale prevista per martedì 12 maggio. Tra i partecipanti italiani si distingue Sal Da Vinci, che si esibirà in questa fase della competizione. La trasmissione sarà visibile in diretta televisiva, con le altre semifinali e la finale che si svolgeranno nelle settimane successive.

Si accendono le luci sulla Wiener Stadthalle di Vienna per la prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2026, in onda martedì 12 maggio. L’Italia sarà rappresentata da Sal Da Vinci, vincitore quest’anno a Sanremo, con la sua ‘Per sempre sì’. Sarà possibile vedere tutta la kermesse, in programma da martedì 12 a sabato 16 maggio, in diretta tv sulla Rai. Un’edizione storica – è il 70° anniversario della manifestazione – che riporta il concorso nella capitale austriaca, già sede nel 1967 e nel 2015, e che si presenta fin da subito come un altro show dei record. Le date e dove vederlo in tv. La prima semifinale sarà trasmessa dalle 21.00 su Rai 2, preceduta alle 20.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Eurovision 2026 dal 12 maggio, l’Italia tifa Sal Da Vinci: date, dove vederlo

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