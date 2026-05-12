L’Eurovision Song Contest 2026 si terrà alla Wiener Stadthalle di Vienna, con la prima semifinale prevista per questa settimana. L’evento, seguito ogni anno da più di 200 milioni di persone in tutto il mondo, coinvolge diversi Paesi che si preparano a presentare le proprie esibizioni. Nel frattempo, si parla anche dei costi e dei compensi legati alla partecipazione, incluso il cachet di artisti come Sal Da Vinci.

La Wiener Stadthalle di Vienna si prepara ad accendersi per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, un evento che ogni anno cattura l’attenzione di oltre 200 milioni di spettatori. L’Italia torna protagonista con Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo, pronto a portare sul palco europeo il brano Per Sempre Sì, accompagnato da una coreografia studiata nei minimi dettagli. Mentre il pubblico si divide tra pronostici, speranze e curiosità sulla performance italiana, cresce anche l’interesse verso un aspetto meno raccontato ma sempre più discusso: quanto guadagna un artista all’Eurovision? E soprattutto, quanto costa ai Paesi partecipare alla kermesse più seguita d’Europa? Ma Sal Da Vinci riceve davvero un cachet? E quali cifre devono investire le emittenti nazionali per essere in gara? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Eurovision 2026, quanto guadagna Sal Da Vinci: cachet e costi per i Paesi in gara

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