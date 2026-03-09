Sal Da Vinci, cantante italiano, ha vinto il 76esimo Festival di Sanremo con la canzone ‘Per sempre si’. Ora si prepara a partecipare all’Eurovision Song Contest del 2026. L’evento si terrà in una città europea a maggio. Sal Da Vinci è attualmente l’artista più ascoltato tra quelli in gara. La sua performance ha attirato molta attenzione nei media italiani.

Roma, 9 marzo 2026 – Dopo aver trionfato al 76esimo Festival di Sanremo con la sua ‘Per sempre si’, Sal Da Vinci si prepara a conquistare anche l’Eurovision Song Contest. La manifestazione, che quest’anno è alla sua 70esima edizione, si svolgerà presso la Wiener Stadthalle a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026 e il cantante partenopeo avrà il compito di rappresentare il nostro Paese nel corso della competizione. Attualmente si conoscono solo alcuni dei nomi degli artisti che si sfideranno ma, almeno per il momento, Da Vinci parte con un grosso vantaggio: il suo brano è il più ascoltato su Spotify tra quelli sicuramente in gara. epa12785243 Finnish singer Pete Parkkonen (L) and viola player Linda Lampenius (R) perform during the 'Uuden Musiikin Kilpailu' New Music Competition (UMK) in Tampere, Finland, 28 February 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eurovision 2026: Sal Da Vinci è il più ascoltato degli artisti in gara

Articoli correlati

Sanremo 2026, Sal Da Vinci il più ascoltato all'estero: i dati di SpotifyDal palco dell'Ariston alle classifiche globali: la musica italiana registra un boom di ascolti all'estero e Sal Da Vinci è il più ascoltato fuori...

Sanremo 2026, Sal Da Vinci fuori dalla Top 5 di Spotify: chi è il più ascoltatoTra i brani più ascoltati del festival, il pubblico digitale premia Ossessione di Samurai Jay, mentre il vincitore ufficiale 'Per sempre sì' resta...

Eurovision 2026: Meet - SAL DA VINCI - Italy

Una raccolta di contenuti su Eurovision 2026 Sal Da Vinci è il più...

Temi più discussi: Sal Da Vinci va all'Eurovision 2026 e rinvia il tour americano; Sal Da Vinci dice sì all'Eurovision 2026, spostato il tour in Usa con Leali; Quote Sal Da Vinci vincente Eurovision Song Contest 2026 Vienna; Eurovision, Sal Da Vinci: Ho detto da subito per sempre sì. Quando e dove si terrà il contest.

Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, le quote dei bookmaker sulla vittoria: la probabilità è bassaIl vincitore di Sanremo non è tra i favoriti nella kermesse europea: ma l'effetto sorpresa è dietro l'angolo. Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul ... libero.it

Eurovision 2026, Sal Da Vinci: Orgogliosissimo di andarci, porterò l’entusiasmoEurovision 2026, Sal Da Vinci: Orgogliosissimo di andarci, porterò l'entusiasmo. L'artista napoletano ha parlato nel corso di Sanremo Top ... eurofestivalnews.com

Sal Da Vinci, le Suore Bologna cantano e ballano “Per sempre sì” – IL VIDEO La canzone vincitrice di Sanremo per le vie della città emiliana - facebook.com facebook

Sal Da Vinci, le Suore Bologna cantano e ballano “Per sempre sì”. E il loro video spopola x.com