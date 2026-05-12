Eurovision 2026 | quante puntate durata e quando finisce

L’Eurovision Song Contest 2026 prevede un totale di tre puntate, con due semifinali e una finalissima. L’evento, considerato il più grande spettacolo musicale a livello globale, ospiterà in gara anche un rappresentante italiano, Sal Da Vinci. La durata complessiva delle trasmissioni e le date di conclusione non sono state ancora comunicate ufficialmente. La competizione si svolge ogni anno, coinvolgendo artisti provenienti da diversi paesi europei.

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. Quante puntate sono previste per l’Eurovision Song Contest 2026, l’evento musicale più visto al mondo che vede in gara per l’Italia Sal Da Vinci? In tutto andranno in onda tre puntate: due semifinali e la finalissima. La prima martedì 12 maggio 2026; la finale sabato 16 maggio 2026. Appuntamento su Rai 2 per le semifinali e su Rai 1 per la finale. Ecco la programmazione completa. Prima puntata: martedì 12 maggio 2026, Rai 2. Seconda puntata: giovedì 14 maggio 2026, Rai 2. Terza puntata (finale): sabato 16 maggio 2026, Rai 1. Durata. Ma quanto dura (durata) ogni puntata dell’Eurovision 2026? La messa in onda su Rai 2 delle due semifinali è prevista dalle ore 21 alle ore 23,25.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Eurovision 2026: quante puntate, durata e quando finisce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eurovision Song Contest 2026 - Turquoise Carpet livestream | #Eurovision2026 Notizie correlate Belve 2026: quante puntate, durata e quando finisceQuante puntate sono previste per Belve 2026? Il programma di successo condotto da Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai 2 dal 7 aprile 2026. Scherzi a Parte 2026: quante puntate, durata, quando finisceQuante puntate sono previste per Scherzi a parte 2026? Lo storico format di Canale 5 torna per quattro nuove puntate con la conduzione di Max Giusti. Argomenti più discussi: Eurovision Song Contest 2026, la guida: dai cantanti alle scalette; Eurovision Song Contest 2026: come seguirlo in diretta tv e in streaming dall'Italia; Conto alla rovescia per l'Eurovision Song Contest 2026: quando inizia e dove si svolge; Eurovision Song Contest 2026. Eurovision 2026: cantanti, conduttori, location, come funziona, come votare, quante puntate e streamingEurovision 2026: cantanti, conduttori, location, come funziona, come votare, quante puntate e streaming. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it